研究：遗失钱包里钱越多 物归原主可能性越大

（早报讯）研究人员在全球各地“丢”了超过1.7万个钱包，并根据观察结果在新一期美国《科学》杂志上发表了研究报告，结论是钱包中钱越多，捡钱包的人越可能拾金不昧。

新华社报道，瑞士和美国研究人员在40个国家的355个城市中进行了这项测试，他们在银行和博物馆等公共场所“丢失”了超过1.7万个钱包，观察发现钱包者的反应。钱包内或没有钱，或有等价于13.45美元（约18新元）的钱，或有等价于94.15美元（约127新元）的钱。

结果显示，钱包里的钱越多，人们越可能拾金不昧。这是一个广泛现象，有38个国家的受试者在钱包中有钱时更倾向于选择上交。总体来看，在钱包中没钱时，40%的人选择上交；在钱包中钱数较少时，51%的人选择上交；而在钱包中钱数较多时，72%的人选择上交。

研究人员认为，四个因素可能影响捡钱包者的决策：经济刺激、联系失主的难易程度、替失主着想及不诚信行为的心理代价。

论文通讯作者、瑞士苏黎世大学经济学教授马雷夏尔说，人们不愿把自己视作小偷的心理力量超越了经济刺激。另外的一项调查显示，钱包里钱越多，将其据为己有就越容易被视作盗窃，这样做也会有更高的心理代价。

研究还发现，在钱包中放置钥匙也会增加钱包被归还的可能性。这说明替失主着想也是人们拾金不昧的原因之一。