巴西古当五所学校停课两天

（早报讯） 柔佛巴西古当周四（20日）传出空气污染造成学生呼吸困难后，当局周六（22日）宣布巴西古当三所学校和两所幼儿园星期日（23日）起停课两天，以便当局调查此事。

柔州主管卫生、文化及遗产事务的行政议员（州内阁部长）莫哈末库赞周六在巴西古当市议会监督行动室召开记者会表示，负责此事的技术委员会已经决定这些学校停课决定。他说，停课的三所学校是玫瑰花园回教学校、巴西古当国小四校和巴西古当国中二校。两所幼儿园是Pasti幼儿园和Pintar Bestari幼儿园。

他表示，这五所学校共有3000名学生和教职员。“停课学校距离玫瑰花园回教学校100至800公尺。停课是因为此事涉及儿童。”他说，当局发现事发现场1.1公里内范围的空气素质正常。

马来西亚卫生部表示，这次事件已经造成31人呼吸困难而送院，其中包括21名女性及10名男性。其中大部分是学生。

巴西古当金金河今年3月发生化学废料污染事件，导致超过4000人身体不适，数百所中小学、幼儿园及托儿所暂时关闭。莫哈末库赞周五（21日）表示，这次事件与金金河毒气事件无关，因为事发地点距离金金河约六公里。

