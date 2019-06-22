巴黎市中心一楼房失火 致三死数十人伤

（早报讯）法国巴黎市中心一栋楼房当地时间22日发生火灾，目前已经造成三人丧生，另有数十人受伤。

这次火灾的事发时间是22日清晨5时（新加坡时间11时）左右，事发地位于巴黎市中心11区内穆尔街（rue de Nemours）的一栋六层高的楼房，位置靠近共和国广场。200名消防人员投入救援工作。

中国新闻社引述巴黎官方发布的消息说，火灾已经造成至少三人丧生，有一人情况危殆，正在医院抢救。其中一名死者从六楼阳台跳下伤重不治，其他两名死者都是在火灾中死亡。

另30个在火灾中受伤者多为轻伤，伤者中也包括消防员。有官员透露，消防员救援及时，拯救了不少幸存者，否则死亡人数势必更多。事发地街道狭窄，现场浓烟非常浓烈，救援难度大。

法国内政部长卡斯塔内通过社交媒体向火灾遇难者表示哀悼，并称赞救援人员沉着冷静应对火灾。

初步调查显示，火灾是从这座建筑的一楼蔓延到餐厅、楼梯间等其他位置。这栋楼房本身据报没有因火灾造成结构性问题，但内部不少房间彻底烧焦。火灾的具体原因目前还在进一步调查中。

巴黎近期遭遇一系列严重火灾，引发外界关注。今年2月5日巴黎市中心16区的住宅楼发生火灾造成10人丧生；4月15日巴黎圣母院突发火灾，圣母院的屋顶和塔尖烧毁。