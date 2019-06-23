宁静号供主办高级派对 一周租金100万英镑

（早报讯）云顶大马买下的豪华游艇“平静号”已易名宁静号开放出租，供客户在地中海主办高级派对，一个星期的租金高达100万英镑（约173万新元）。

据英国“每日邮报在线”报道，“宁静号”能容纳22名客人，船上备有水疗中心、美容院、电影院及健身房等设施。

游艇特许经营公司发言人丹柏斯姬指出，“宁静号”昨天（6月22日）正式开放出租，虽然目前还没人预订，但相信以该游艇的可容人量，日后会受到大型团体的欢迎。

她说，“宁静号”上的休闲与娱乐设施，成为客户租来与家人游乐以及和朋友交际的理想游艇。

她披露，“宁静号”正在前往地中海，今后会频繁在意大利和法国南部出现。报道指出，“宁静号”的航程为5000海里，最高时速20节，能够载着宾客在地中海游船河。这艘游艇的内部是由Winch Design设计，外部则是Oceanco风格。

报道说，“宁静号”会停靠的地点包括意大利阿玛菲海岸及撒丁岛、法国戛纳、圣特罗佩及科西嘉岛等码头。

目前在逃的一马发展公司（1MDB）案件关键人物刘特佐被指在当年耗资2亿5000万美元（约3亿3900万新元）购买“平静号”，之后被印度尼西亚当局扣押并移交马国政府，政府最终以1亿2600万美元（约1亿7000万新元）转售云顶大马，改名“宁静号”。