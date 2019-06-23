应民主党要求 特朗普推迟非法移民打击行动

（早报讯）美国总统特朗普22日说，他已经将原定于23日开始的非法移民打击行动推迟两周，以给予共和、民主两党更多时间寻求政治解决非法移民问题的方案。

新华社报道，特朗普当天在社交媒体上说，他是在民主党的要求下作出这一决定的。此外，他威胁说，如果双方无法就美国南部边境相关移民问题展开合作并找到解决方案，相关部门将开始遣返非法移民。

据美国多家媒体此前报道，美国国土安全部下属入境和海关执法局计划于23日开始在亚特兰大、巴尔的摩、芝加哥、休斯敦、洛杉矶等10个城市展开非法移民打击行动，针对约2000个已经接收到遣返令或未如约出现在移民法庭的家庭，在国内引起广泛关注。

美国国会众议院议长、民主党人佩洛西22日在社交媒体上说，欢迎特朗普推迟非法移民打击行动。她还表示，在移民问题上实现全面改革需要时间。

长期以来，美国两党都有意推进移民改革，但受制于党派分歧和府院斗争，国会层面一直未有实质性立法措施落地。目前也不清楚两党在未来两周内将商讨哪些移民改革措施。

当地媒体指出，特朗普在移民问题上立场强硬，主张通过加强移民执法、在美国南部沿美墨边界修建隔离墙等手段遏制非法移民。此外，他还着眼在连任竞选活动期间继续打“移民牌”，以稳固保守派选民阵营。