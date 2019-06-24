伊斯坦布尔市长重选 土反对党大赢执政党

（早报讯）土耳其第一大城伊斯坦布尔星期天（23日）重新举行市长选举，最大反对党共和人民党候选人伊马姆奥卢再次胜出，且得票率比上次选举更高。

主要竞争对手执政党正义与发展党候选人、前总理耶尔德勒姆已向伊马姆奥卢表示祝贺。

土耳其媒体报道，在已完成统计的超过99%选票中，伊马姆奥卢（Ekrem Imamoglu）赢得54%的选票，耶尔德勒姆的得票率为45%。两人相差超过77.5万票。在3月份的地方选举中，伊马姆奥卢仅以1.3万票击败耶尔德勒姆。

伊马姆奥卢获胜后表示，这个胜利标识着土耳其迈向“新的开始”，并承诺将与总统埃尔多安“紧密合作”。他说：“这不是单一团体或政党的胜利，而是整个伊斯坦布尔和土耳其的胜利。”

伊马姆奥卢额也在电视讲话中呼呼选举观察员继续守护投票箱直到选举结果最终确定。他誓言，就任后将杜绝“奢华、自大、浪费和两极化”。

伊马姆奥卢3月31日赢得伊斯坦布尔市长选举后，就职不到一个月就被土耳其最高选举委员会撤销市长资格。土最高选举委员会接受正义与发展党有关地方选举中存在违规行为的申诉，取消伊斯坦布尔市长选举结果，并定6月23日重新举行选举。

伊斯坦布尔是土耳其最大城市和经济文化中心，这是正义与发展党过去25年来首次在这个城市的市长选举中失利。