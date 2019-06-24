泰国推新法 致家人吸二手烟视为家暴

（早报讯）泰国每年约有40万人死于吸烟引起的非传染性疾病。为此，泰国政府计划在2025年将全国吸烟人口减少至少30%。同时，泰国将出台新法，导致家庭成员吸入二手烟并影响其健康者，将被视为家暴罪，可能遭刑事检控及需戒烟。

泰国皇家公报宣布，将于8月20日生效的《家庭发展及保护法》规定，任何人被认为对家人身体及精神健康构成严重危害，包括令家人吸入二手烟等，便属违法，违例者将被带上刑事法庭受审，暂时未知处罚情况，但可能需强制参加戒烟课程。

泰国妇女事务与家庭发展署署长叻帕亚（Lertpanya Booranabundit）在曼谷第18届烟草与肺部健康大会上指出，如果能够证明家庭成员的健康问题源于家中的二手烟或三手烟，吸烟者就会在刑事法庭或青少年与家事法庭被提控。法院可为保护家庭成员的健康而禁止吸烟者在家中吸烟，并把吸烟者送到复健中心戒烟。

另据玛希隆大学属下烟草控制研究院主任隆那猜（Ronnachai Kongsakon），在泰国，将近500万户家庭有家庭成员吸烟，超过1000万人暴露在二手烟环境。

他还指出，二手烟使婴儿猝死综合症的风险增加一倍，儿童患支气管炎和肺炎的概率上升47%，患哮喘病的概率也会上升39%。女性在家中吸入二手烟，其患肺癌的概率也会增加24%。