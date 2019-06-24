柔巴西古当空气污染恶化 16所学校停课

（早报讯）马来西亚柔佛州巴西古当空气污染持续恶化，教育部宣布，16所学校从周一（24日）起停课4天。

这意味着，16所面对严重空气污染的学校将从周一（24日）停课至周四（27日）。

教育部是根据巴西古当空气污染事件技术及科研委员会的报告作出上述宣布。教育部长马智礼在声明中说：“16所面对严重空气污染的学校，将从周一开始停课至星期四。”

16所停课的学校包括巴西古当国小四校、巴西古当国中二校、武吉达丽雅国小、森德综合镇国小、努沙达迈国中、巴西古当国中、马赛城国中、巴西古当淡米尔小学、森德综合镇国中、贡贡拉勿国小、努沙达迈国小、格伯国小、马赛城国小三校、檀香园国小、马西旭日城国小及查哈也峇鲁垦殖区国。

消拯局在本月20日下午3时39分，接获巴西古当马威花园一所宗教学校有15名学生及职员出现呕吐及呼吸困难症状的投报。事件发生后，柔州消拯局、环境局、化学局、卫生局、民防局在巴西古当室内体育馆设立临时监督行动室，以查出学生们集体不适的肇因，惟截至第4天（周日）中午，当局仍无法鉴定出此事件肇因。

柔州大臣萨鲁丁今天出席一项活动后受询时说，目前无法确定事情的肇因，需待血液检测结果出炉后才能得知。

马华署理总会长马汉顺发文告指有关当局至今仍然无法告诉人民空污事件的肇因，也无法给予该地居民明确指导应如何自我保护和防范，或政府进一步的全面应对措施，显示当局调查和防范工作的严重缺失。

他说，前往进行治疗工作的人员穿戴了全副的防毒装备（太空装），证明污染事件非同小可，这是否意味着居住在当地、完全没有任何防毒设备的居民，24小时皆暴露于感染的风险？

他也抨击，巴西古当在约3个月前才爆发金金河污染事件，如今在同样地区再爆发空气污染事件，显示中央和州政府的污染预防和危机处理机制的失灵，导致人民一再面对生命安全威胁的风险，终日不得安宁。

另外，公正党巴西古当国会议员哈山卡林要求州政府下令在当地所有释放化学气体的工厂停止运作，直到不再有空气污染问题。“我促当局不会封锁任何消息，并试图保护任何违法的公司或工厂。”他也呼吁国家灾难管理中心派人分析与监督空气素质，找出污染的真正原因。