安华马哈迪会面 没提及职权转移

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表明将担任首相职位不超过3年后，公正党主席安华今日傍晚与马哈迪会面，但这次会面并没有谈及职权转移课题，主要是聚焦在经济课题上。

安华在布城与马哈迪会面后在面簿贴文说，他与首相马哈迪同意，国家领导人在处理经济课题，必须有效率和威望，其中包括推动国内外投资。“我们在会面中讨论了一些国内外重大的议题。”

无论如何，安华并没有在面簿提及，在会面中与马哈迪谈及职权转移的课题。

自从希盟去年在大选中掀起改朝换代的浪潮并入主布城后，马哈迪交棒给安华的日期一直都是各界所关心的事。不过马哈迪上周六在泰国曼谷出席亚细安峰会，接受美国财经媒体CNBC访问时说，他的任期“不会超过3年”，之后便会遵守承诺交棒给安华。

当时，CNBC记者询问他是否会继续担任首相，以协助马来西亚减少国债时，马哈迪说：“不，我不会（担任首相）超过3年。”

在获知马哈迪将担任首相职位不超过3年之际，安华昨日下午在布城向媒体透露，将会与马哈迪会面，商议职权转移的课题。但他认为，职权转移不会成为一项课题。“严格来说，尽管职权转移备受瞩目，可是这不是一个问题。首相和我每周都会见面，所以职权转移不是问题。”

他坦言，对于职权转移，至今未有一个明确的日期。他说：“不管是由谁领导国家，必须在不受职权转移的情况下，有足够的空间治理国家，这点我理解。”

至于如何看待马哈迪有意担任首相长达3年，安华说：“这些都是揣测。”

安华曾在周日（23）重申，该党满意希盟各党于去年达成的协议，同时将继续鼎力支持马哈迪领导国家。

安华表明，公正党对去年1月7日在雪州召开希盟大会时，由各党领导人同意的相位交接计划，依然感到满意。当时，希盟4党领导人都在竞选宣言中达成共识，即同意一旦希盟执政，马哈迪将成为第7任首相，这之后必需尽快为服刑的安华争取特赦，以便让后者接替成为第8任首相。