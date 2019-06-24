柔环境局长指巴西古当空污与金金河无关

（早报讯）柔佛州环境局局长慕妮拉指出，巴西古当的“空污 ”事件与金金河没有任何关系，今次“毒气”的传播，是起因于天气炎热和风向。

星洲网报道，慕妮拉说，当局目前尚在鉴定相关气体的来源，且现时已锁定30家巴西古当的化学厂调查，以鉴定哪一家工厂所释放的气体与今次事件撷取到的化学气体吻合。

她说，金金河事件的毒废料残余基本上已经清理并处理完毕，因此，从本月20日开始引发的空污事件，与金金河是不一样的课题，而今次的问题之所以延烧，与近来巴西古当炎热的天气以及从南方吹来的西南季候风有关。

截至目前，受影响学生的共同症状只有呕吐和呼吸困难。换言之，情况仅属一般，并没有如金金河事件那样，因患者吸入有毒气体需进入加护病房治疗及观察。

此外，针对学生集体不适事件，柔州大臣萨鲁丁说，柔州化学局将在未来一两天公布影响学生的气体究竟源自哪一类化学物品。

他也指出，来自柔州环境局、巴西古当地方政府以及职业健康及安全局等相关单位，从今日开始也将展开联合行动，检查该区具有潜在风险的工厂，若有发现违例者将发出暂停运作的指令。据他了解，巴西古当共有逾200家化学工厂。

他透露，当局也会继续监督巴西古当的空气素质，即一天内会进行3次检测，而截至目前，当地的空气素质仍属良好，一般的户外活动可照常进行，若民众有顾虑也可戴上口罩防范，如遇上呼吸困难或呕吐症状则可前往诊所求医。