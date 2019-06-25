特朗普本周末访韩 协商重启朝核谈判办法

（早报讯） 美国总统特朗普本周末将访问韩国，此前他与朝鲜领导人金正恩的书信往来提高了两国恢复谈判以结束朝鲜核计划的希望。

路透社报道，韩国总统文在寅的发言人Ko Min-jung周一在新闻简报会上宣布，特朗普在日本大阪二十国集团(G20)峰会结束后，将于周六对韩国开始为期两天的访问，周日与文在寅会面，“深入探讨如何共同努力以促进持久和平”。

就在几个小时前，美国国务卿蓬佩奥称，他希望特朗普写给金正恩的信能够为重启朝核问题谈判铺平道路。美朝领导人2月河内峰会破裂后，谈判即陷入停滞。

特朗普在白宫告诉记者，金正恩为他送来生日祝福。“只是一封非常友好的信。我们的关系非常好。”他说。

蓬佩奥表示华府已经做好立即与朝鲜恢复会谈的准备。他在周日从华盛顿启程展开中东与亚洲之行前谈到了特朗普给金正恩的信件。

他告诉记者：“我希望这能够为我们与朝鲜展开重要的磋商提供良好的基础。”

一名韩国官员表示，特朗普正在考虑访问划分朝韩的非军事区(DMZ)。特朗普在2017年的访韩行程中原本打算造访这里，但因浓雾取消。

金正恩与文在寅去年在非军事区首度举行了历史性的峰会，因此特朗普本周末若造访该地，将引发可能与金正恩会面的臆测。

另一名青瓦台官员表示，并不知晓特朗普与金正恩会面的任何计划，白宫方面并未对这样的可能性置评。

曾经参与过去与朝鲜协商的前白宫官员Victor Cha表示，他预期特朗普将前往非军事区，并提到中国国家主席习近平上周访问朝鲜之行。他指出：“每次只要见到高层级的信件，然后中国与朝鲜会晤，这彷佛是在为第三度会谈做准备。”

“问题在于，他是否会在非军事区发表重大声明...是否会在文在寅总统陪同下做出声明。会不会有其他的意外进展？这位总统喜欢出人意料。”