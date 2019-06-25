中国访美学者章莹颖案被告谋杀罪名成立

（早报讯）中国访问学者章莹颖在美国伊利诺伊州遇害案被告布伦特·克里斯滕森于24日被法庭判谋杀罪名成立。

中国新闻社引述伊利诺伊州媒体《新闻公报》的报道说，当日下午2时许，在美国伊利诺伊州皮奥里亚联邦法庭，12人陪审团员达成一致意见并宣布，布伦特·克里斯滕森（Brendt Christensen）面临的三项指控，罪名成立。包括绑架谋杀罪，以及向美国联邦调查局人员提供虚假陈词的两项罪名。这是陪审团经过了9天的审理、听取了35名证人的证词、两个小时的审议，最终裁定出的结果。

当日上午，控辩双方进行了结案陈词。

被告着蓝色衬衫出庭。美国助理检察官尤金·米勒代表检方向陪审团指出，2016年12月，被告酒后告诉妻子，他对连环杀手感兴趣；2017年3月，他告诉伊利诺伊大学心理咨询中心的一名实习生，他制定了谋杀计划，但决定放弃；同年6月的一个周末，当被告的妻子离开家后，他进行其犯罪计划。

案发当日，被告假装成警察，上午试图搭载一名女子未果，下午搭载章莹颖后，对其进行绑架并致其死亡。之后，被告对其公寓、车辆进行了大量的清洁工作。据其妻子的说法，他是从不做清洁的。

证据显示，在其公寓内，章莹颖的血液从墙面流至地毯上，浸入地毯下的钉带。执法人员的脱氧核糖核酸（DNA）血液样本即从这些地方取得。

米勒强调，克里斯滕森“已经计划和幻想这一时刻好几个月”，“这不是一种冲动的醉酒行为”，“被告完全知道自己在做什么，他非常冷血，这些犯罪经过了周密的计划”。

辩方律师伊丽莎白·波洛克的结案陈词约10分钟。她表示，“这是布伦特的错”。不过，她一再向陪审团强调，不要让情绪超越事实。她说，被告酗酒，思想黑暗，但无法得到帮助，他曾对咨询中心表示，“我不想成为这个人”。

待宣判结束后，章莹颖的父亲在庭外对记者说：“直到今天，我们也无法想象如何在没有她的情况下度过余生……我们希望并且相信审判最终会为莹颖和我们带来正义。我们的愿望永远都是找到莹颖，带她回家。我们不会放弃。”章莹颖的母亲失声痛哭。

据当地媒体WTTW网站报道，该案量刑阶段将于7月8日开始。由于该案检方寻求被告死刑，陪审团必须再次达成一致意见，决定是否适用死刑。如有一人持不同意见，被告将不会处以死刑。