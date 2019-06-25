美国最高法院拒绝受理商界对特朗普钢铁关税的挑战

（早报讯）美国最高法院拒绝受理一项质疑总统特朗普实施40亿美元（54.18亿新元）以上钢铁关税的诉讼。该诉讼试图挑战他使用国家安全作为其贸易议程的法律依据。

彭博社报道，一个钢铁工业贸易组织及其两名成员的上诉称，特朗普援引的第232条款，赋予总统如此广泛的基于国家安全理由征收关税的自由裁量权，因此违反了宪法。

美国国际钢铁协会在敦促最高法院审理此案的诉状中指出：“第232条基本上向总统转交了国会征收关税和对进口进行其它限制的宪法权力。”

特朗普于2018年3月宣布征收25%的钢铁关税以及10%的铝进口关税。包括巴西和韩国在内的一些国家已经达成协议以避免关税，特朗普并在今年放弃了对加拿大和墨西哥的关税。但这项关税仍适用于世界大部分地区，包括欧盟、中国和日本。特朗普现在威胁要援引第232条对进口汽车和零件征收关税。

特朗普政府敦促最高法院驳回上诉，称“在国家安全方面”，常识和政府协调的固有必要性支持给予总统酌情处理权。

最高法院在1976年支持了第232条，称它为总统提供了足够的指导，可以通过宪法审查。

该钢铁工业贸易组织此次采取了不寻常的步骤，要求最高法院直接审查国际贸易法院的裁决，从而绕过联邦上诉法院。但在没有上诉法院裁决的情况下，最高法院很少审理联邦案件。