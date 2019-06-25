墨西哥向美国边境部署万五兵员 遏制移民潮

（早报讯）墨西哥已经把近1万5000名士兵和国民警卫队部署在与美国接壤的地区，墨西哥承认，他们正在拘留那些试图越境的移民。

墨西哥已在边界驻扎6000名国民警卫队，在美国总统特朗普的压力下，墨西哥增派兵员，它之前没有透露它在边境遏制移民潮的程度。

墨西哥国防部长路易斯⋅克雷森西奥⋅桑多瓦尔在和墨西哥总统恩里克⋅培尼亚⋅涅托的联合记者会上说，墨西哥政府不可能将阻止非法移民的任务完全交由墨西哥国家移民局处理，因为后者无法处理如此多的移民，所以墨西哥才派出士兵协助移民局。

他就军队是否拘留移民这个问题答道：“是的。”

环球网报道，墨西哥防长桑多瓦尔指出，鉴于移民本身并未触犯墨西哥刑法，墨西哥军队仅会将其扣留，并移交给移民局处理。此外，墨西哥也在其南部与危地马拉和伯利兹的边境上增派了2000名士兵，支援原先驻于此地的4500名士兵，阻拦非法移民。

墨西哥此前并未使用过军队来阻止未经登记的第三国公民经墨西哥进入美国，而此次墨西哥派出军队扣留非法移民，与美国总统特朗普的威胁不无关系。特朗普曾多次表示，假使墨西哥不解决移民借道墨西哥偷渡美国的问题，美国将于6月10日对其输入美国的所有货物加征5%关税，并逐渐提高，直至10月1日提高到25%。

由于墨西哥80%的出口商品输往美国，假使被征税，那么墨西哥经济将受到巨大影响。据俄罗斯卫星通讯社25日报道，压力之下的墨西哥已于6月初与美国达成了一项协议，即墨西哥政府采取行动，在6月7日起的45天内，解决中美洲诸国非法移民借道墨西哥偷渡美国的问题。