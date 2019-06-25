柔佛州政府排查巴西古当30家可疑工厂

（早报讯） 柔佛州政府初步判断巴西古当此次空气污染的源头并非河流，并正排查区内30家可疑工厂。当局已经在各主要道路设立路障检查可疑车辆，以免业者运走毒废料。

柔佛州政府主管卫生与文化遗产的州行政议员（州内阁部长）莫哈末库赞周二在记者会表示，柔佛环境局检查的上述30家工厂，其中包括一家处理毒废料的工厂。

他说，环境局已到这家工厂搜集废料样本进行化验，以鉴定它是否是此次空污事件的源头。他不愿透露其他详情，只表明当局必须先化验并检测相关数据。

莫哈末库赞强调，当务之急是确保当地居民的安全，因此当局周二发现毒废料后，立即命令工厂业者周二及周三两天内尽速清理。

柔佛巴西古当上周四（20日）传出空气污染造成数十名师生呼吸困难而送院。柔佛州教育局周一晚间宣布，巴西古当县所有475所学校和教育机构周二（25日）至周四（27日）停课三天。这包括111所国小和国中，三所大专院校，14所私立及国际学校，以及347家向柔佛州教育局登记的幼儿园。

巴西古当金金河今年3月也发生化学废料污染事件，导致超过4000人身体不适。州政府当时也关闭当地所有475所各级学校。当局指这次事件与金金河毒气事件无关，因为事发地点距离金金河约六公里。