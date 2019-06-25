朝媒体吁美国切实履行朝美共同声明

（早报讯）在朝鲜战争爆发69周年之际，朝鲜主要媒体《民主朝鲜》周二（25日）刊发社论文章表示，美国应切实履行去年6月12日在新加坡签署的朝美共同声明，放弃对朝施压对抗政策，推动构建新型朝美关系及朝鲜半岛永久和平机制。

新华社报道，朝鲜最高人民会议常任委员会及内阁机关报《民主朝鲜》在社论文章中说，防止在朝鲜半岛爆发战争、维护和平，是朝鲜人民和人民军将士们的坚定信念和意志，在朝鲜战争爆发69周年的今天，这一信念和意志正变得更加不可动摇。

文章说，朝美共同声明中提到，要根据新时代要求建立两国间的新型关系、构建朝鲜半岛永久巩固的和平机制，这是朝方的一贯立场。如果美国还是以老一套的思维方式和对抗心理来面对朝鲜，那么什么问题都解决不了。“如果美国真心对解决朝鲜半岛问题感兴趣，就应该放弃施压可以使朝鲜屈服的陈旧思想观念，做出正确判断与行动。”

文章还说，北南间系列宣言是指明和平、繁荣与统一之路的民族共同大纲。韩国当局应该真诚履行这些宣言。如果放任韩国军方好战势力采取重启美韩联合军演等鲁莽举动，那么就无法期待北南关系取得进展。

1950年6月25日朝鲜战争爆发。1953年7月27日，交战双方在板门店签署朝鲜停战协定。