“猎鹰重型”火箭将多颗卫星送入不同轨道

（早报讯）美国太空探索技术公司的“猎鹰重型”火箭周二（25日）完成一次具有挑战性的发射，将24颗卫星送入三个不同轨道。

新华社报道，当地时间周二凌晨2时30分（新加坡时间周二下午2时30分），“猎鹰重型”火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心腾空而起。

太空探索技术公司创始人马斯克将这次任务称作公司史上“最难的发射”，原因是火箭上面级发动机会先后四次点火，将24颗卫星送入三个不同轨道。

发射约24分钟后，太空探索技术公司官方推特账号开始陆续确认这些卫星成功入轨，这一过程持续了三个多小时。

这次发射的“猎鹰重型”火箭有多重任务。除了执行美国空军的“太空测试项目2”任务，还要将美国航天局的“深空原子钟”等设备送入太空。这种烤面包机大小的原子钟未来有望安装在宇宙飞船或卫星上，可为深空旅行时的导航提供帮助。

另一项任务计划测试美国空军研究实验所开发的一种高性能绿色推进剂，旨在替代高毒性的肼推进剂。

本次任务载荷还包括首个在地球轨道上受控运行的“太阳帆”飞行器。“太阳帆”飞行器由于不需要燃料，被认为是未来太空探索的一种重要工具。

美国一家公司还利用此次发射将152名死者的骨灰送入太空，举行“太空葬礼”，每克骨灰收费4995美元起（约6760新元）。