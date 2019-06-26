新研究：2030年机器人将取代2000万个制造业工作

（早报讯）英国牛津经济研究所发表报告说，预计到2030年，全球约2000万个制造业职位将被机器人取代，进而延长所得差距恶化趋势，但提高整体经济产出。

根据该报告，人们越来越担心自动化和机器人在提供经济效益的同时，会不成比例地淘汰低技术工作，并加剧社会和经济压力。牛津经济研究所得出结论，即使在同一个国家，低技术工作地区的失业率将是高技术工作地区的两倍。

许多分析人士指出，自动化通常会带来更多就业机会，而非减少就业机会，但近年来这种趋势造就技术落差导致许多工人失业。

该报告强调，机器人的发展最后可能会提高生产力和经济成长，且创造新职缺的数量大致和取代的一样多。

牛津经济研究所表示，每安装一台机器人平均会取代1.6个制造业工人，低技术工作的地区受影响最大。

报告分析，更多人拥有较低技术工作的地区，往往经济较疲弱，失业率也较高，更容易因机器人而失去工作岗位。

此外，退出制造业的工人往往会在运输、建筑、维修、办公和行政工作获得新工作，而这些领域职位又容易受到自动化影响。

2000年以来，机器人的出现已经减少全球约170万个制造业职位，包括欧洲40万个、美国26万个和中国大陆55万个。牛津经济研究所预测，中国2030年将拥有多达1400万个产业机器人。