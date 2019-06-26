杨美盈：巴西古当污染情况起因不明

（早报讯） 柔佛巴西古当爆发今年第二次的污染后，能源、科技、科学、气候变化和环境部长杨美盈表示，马来西亚化学局仍未核实此次污染事件的源头。换言之，当局尚未确定此事是否与空气污染有关。

杨美盈周三在巴西古当市议会大厦召开记者会表示，大马化学局抽样检测早前八名受污染事件影响者的尿液与血液样本后发现，这次污染事件与金金河污染事件最大不同之处，在于当局这次无法从受影响者的的尿液与血液样本测出化学物质。

杨美盈指出，化学局将继续调查造成此次污染的原因。她说：“巴西古当工业区共有2005家工厂，其中包括205家为化学厂。换言之，造成该区的污染源非常多，所有工厂都有可能是造成此次空污事件的源头。”

柔佛巴西古当上周四（20日）传出空气污染，超过300名学生因呼吸困难和呕吐而接受治疗。柔佛州教育局周一晚间宣布，巴西古当县所有475所学校和教育机构周二（25日）至周四（27日）停课三天。这包括111所国小和国中、三所大专院校、14所私立及国际学校，以及347家向柔佛州教育局登记的幼儿园。

巴西古当金金河今年3月也发生化学废料污染事件，导致超过4000人身体不适。州政府当时也关闭当地所有475所各级学校。当局指这次事件与金金河毒气事件无关，因为事发地点距离金金河约六公里。