蓬佩奥会晤苏杰生 强调美印化解纠纷 加强合作

（早报讯） 到新德里访问的美国国务卿蓬佩奥与印度外交部长苏杰生会谈后说，印度是美国重要的朋友及伙伴，他希望能解决美印间当前的贸易瓶颈和未来任何其他经济纠纷。

台湾中央通讯社报道，蓬佩奥也强调，美国和印度的伙伴关係已达到新的高度，美印强化了双边国防合作，巩固美印对自由开放印度太平洋地区的共同愿景，并在能源、太空和其他领域加强合作。

蓬佩奥25日深夜抵达印度，26日与苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在共进午餐前举行双边会谈，就贸易、印太、中国崛起、阿富汗、伊朗、波湾、反恐、印度与俄罗斯关係等诸多问题进行讨论。两人在结束会谈后发表联合声明。

对美国与印度逐渐升温的贸易战，蓬佩奥强调，印度是美国重要的朋友和伙伴，"我们正在研究这些问题，并将找到方法解决问题。"他希望能解决美印间当前的贸易瓶颈，和未来任何其他经济纠纷。

苏杰生则说，如果与某国交易，而这个国家又是最大的贸易伙伴时，就不可能没有贸易问题。他坦承，透过谈判解决问题的做法最近不是那么有效，但双边都确认在这次会议后，将回去更加努力解决问题。

《印度快报》（India Express）报道，蓬佩奥就美国撤销对印度的贸易优惠回答记者问题时说，双方将尽最大努力确保这些问题能获得解决。