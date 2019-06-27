波音737 MAX发现新隐患 暂不能复飞

（早报讯）美国联邦航空管理局(FAA)周三宣布，已确认波音(BA.N) 737 MAX的一处新隐患，必须先解决之后才能复飞。

熟知此事的消息人士告诉路透社记者，上周在模拟器测试中发现了这个隐患，目前还不清楚能否通过软件升级来解决，或是需要更复杂的硬件修理才行。

FAA并没有详述波音遭遇的这个最新状况。波音737 MAX在五个月内发生两起空难后，于3月在全球停飞，波音一直致力于复飞。

消息人士表示，新的问题意谓着在最佳假设情况下，波音要等到7月8日才能进行认证试飞。但一位消息人士警告称，试飞可能会进一步推迟。该名人士表示，FAA至少会花两到三周来评估结果，之后才决定能否复飞。

上月时FAA代表对航空业成员表示，最快6月底能核准737 MAX复飞。

去年10月印度尼西亚狮航坠机事件后，波音一直致力于升级防止失速的MCAS系统，据信当时就是因狮航飞行员与不断压低机头的软件抗争失败后发生坠机。

3月埃塞俄比亚航空坠机也与MCAS有关，两宗空难共导致346人死亡。

“就最新问题而言，FAA的流程是发现和强调潜在风险。FAA最近发现一项隐患，波音必须将这个潜在风险降至最低，”FAA给路透的电邮中说。“ 一旦FAA认为解除该飞机的禁飞令是安全的，FAA就会予以解禁。”

波音周三向证券监管机构提交的报告称，FAA已要求公司通过修改软件来应对某一特定的飞行状况，此前该公司已披露的软件修改中并未涵盖这个飞行状况。

波音并称公司同意FAA的决定及要求，正在进行修改。

“在满足所有认证以及安全复飞的必要条件前，波音不会向FAA提出737 MAX认证请求。”