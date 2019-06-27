美参议院通过46亿美元拨款案 应对边境移民危机

（早报讯）美国国会参议院26日通过一项包含46亿美元（62.37亿新元）的拨款法案，用于为南部边境非法移民提供必要保障。

中国新闻社报道，该法案在参议院得到来自共和党和民主党的共同支持，以84票赞成、8票反对的结果通过。

相比于众议院25日晚通过的版本，参议院通过的法案不包括对“移民收容中心”居住条件的严格要求，新添加对国土安全部下属移民及海关执法局的拨款。两个版本法案均包含逾10亿美元拟用于为拘留的非法移民提供住所和食物和近30亿美元用于照顾无人陪伴的移民儿童。

在参议院通过该法案后，美国总统特朗普表示欢迎。他称这是一个“非常重要”的人道主义拨款法案，希望众议院也能通过该法案。对于众议院25日晚通过的版本，特朗普则暗示会将其否决。

在当日投票前，参议院率先对众议院25日通过的版本进行表决。由于受到共和党人反对，最终以55票反对、37票赞成的结果未能通过。

对于参议院通过的版本，众议院民主党人则表示不能接受。众议院议长、民主党人佩洛西表示，众议院不会通过参议院的版本，她希望两院能通过协商互相妥协，“参议院的版本需要作出一些修改”。

参议院少数党领袖、民主党人舒默同样表示，众议院提出的多处修改意见“非常合理”，参议院应该采纳并且快速行动。

据悉，下周国会将进入长达一周的独立日休会，两院均希望在本周就该法案达成一致，以尽快拨款应对边境移民危机。

近日，关于非法移民儿童在边境巡逻站生存状况的报道和一张一位父亲和他不到两岁女儿的遗体浮现在南部边境河流中的照片，引发美国舆论强烈不满。国会25日开始推进紧急追加拨款，意图尽快缓解边境移民危机。