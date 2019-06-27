G20峰会前 特朗普再批美日安保条约让美国吃亏

（早报讯） 美国总统特朗普再次对美日安保同盟发出批评。而再过不久，他就要与日本首相安倍晋三在二十国集团(G20)峰会间隙见面。

特朗普周三在福克斯电视访谈中，被问及他希望与日本等不同国家有什么样的双边协议时，做出了这样的回应。美日正在进行艰难的贸易谈判，特朗普政府极力寻求降低美国的贸易逆差。

特朗普说：“让我先概括地说一下吧。全世界几乎所有国家都占了美国很大的便宜...。连日本也是，我们跟日本签有安保条约。如果日本遭到攻击，我们将去打第三次世界大战。”

他还说：“我们得去保护他们，用我们的生命和财产。我们将不计一切代价去打仗，对吧？但假如我们遭到攻击，日本根本不需要帮我们，他们可以坐在索尼电视机前面观战就好。”

美日安保条约已有数十年历史。根据该条约，美国承诺协防日本。日本则提供军事基地供美军驻扎，美国得以将其强大军事力量深入亚洲，包括美国海军在海外最大驻地冲绳、以及东京附近的横须贺海军基地，后者先期部署有一个航母打击群。

日本内阁秘书长官菅义伟周四则表示，日本与美国未就修改美日安保条约进行协商。他说：“美国和日本的义务...在两国间是平衡的。”