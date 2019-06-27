特朗普吁印度撤销对美国商品加征关税

（早报讯）美国总统特朗普呼吁印度撤销对美国商品加征的“不可接受”的关税，在他与印度总理莫迪计划好的会晤之前加大了对印度的施压。

特朗普通过社交网站推特称：“印度多年来一直对美国征收非常高的关税，最近甚至进一步提高了关税……印度在本月早些时候提高了对核桃、豆类等一系列产品的关税，这是特朗普首次对印度的这一行动直接回应。

彭博社报道，印度对近30种美国产品加征关税是对美国的回击，此前美国也采取了加征关税措施，而且特朗普在6月1日宣布终止印度享有的发展中国家普惠制待遇地位。莫迪政府多次推后回应行动，最初是计划在去年6月就宣布，因为其试图寻求通过谈判缓解贸易紧张关系。

此前，到新德里访问的美国国务卿（Mike Pompeo）26日与印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在会谈后说，印度是美国重要的朋友及伙伴，他希望能解决美印间当前的贸易瓶颈和未来任何其他经济纠纷。

贸易争端是阻碍美国与印度更加紧密合作的几个因素之一，而美国政府恰恰同时还在寻求莫迪的帮助来制衡中国在本地区的影响力。美印两国还在印度意图购买俄罗斯制造的S-400导弹防御系统及购买伊朗石油问题上存在争端。

布鲁金斯学会研究员坦维·马丹（Tanvi Madan）说：“现在你知道为什么印度会把押后一年的惩罚性关税在最近宣布实施……这是谈判中一张有用的牌。现在，印度可以把撤销作为一种让步。”

特朗普还将于周五与莫迪和日本首相安倍晋三举行三方会谈，这是美国为笼络那些对中国经济和军事实力增强保持警惕的国家所作出的努力。不过，正式合作方面仍然停滞不前。