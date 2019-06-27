文在寅抵日出席二十国集团领导人峰会

（早报讯）韩国总统文在寅27日下午乘专机抵达日本大阪，出席28至-29日举行的二十国集团（G20）领导人第十四次峰会。

韩国联合通讯社报道，峰会期间，文在寅将分别会见中俄等七国领导人，就共推半岛和平进程取得进展交换意见。当天下午抵达后，文在寅将同中国国家主席习近平举行会谈，听取习近平近日访朝与朝鲜国务委员会委员长金正恩会谈的结果。会后，文在寅将与旅日韩人韩侨座谈。

28日，文在寅将出席峰会开幕式，并在以“全球经济与贸易投资”为主题的第一阶段全体会议上发言，介绍韩国政府为构建创新型包容性国家所作出的努力。会后，文在寅将会晤俄罗斯总统普京，强调朝美无核化对话提速的重要性，并呼吁俄方就此给予大力支持。当天早些时候，文在寅还将相继会见印度、印尼领导人。

29日，文在寅将在主题为“缓解不平等与建设可持续发展的包容性世界”的第三阶段全体会议上发言，介绍韩国政府朝着和平经济时代发展的半岛政策。会后，文在寅将会见加拿大总理特鲁多，呼吁加方支持韩半岛和平进程。

文在寅还将在访日期间与阿根廷、荷兰领导人举行会外会。在结束为期三天的访日行程后，文在寅将于29日下午启程回国。