巫统反击当局追讨一马资金

（早报讯） 马来西亚政府上周宣布将向巫统等41个团体与个人追讨约2.7亿令吉源自一个马来西亚发展有限公司的资金后，巫统周四表明将就此事召见希盟政府的内政部长慕尤丁及沙巴首席部长沙菲益。财政部长林冠英则指相关资金并未流入慕尤丁户头。

慕尤丁退出巫统及创立土著团结党之前，曾担任马来西亚副首相及巫统署理主席。沙菲益则曾担任巫统副主席。他们在巫统时都因要求彻查一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）弊案而遭纳吉等巫统当权派排挤。

分析员认为，巫统借此事传召慕尤丁与沙菲益，显示巫统在一马公司议题已经开始反击而不再只是挨打。希盟政府如今必须证明慕尤丁等前巫统高层并未收取一马公司资金，以免影响其执政威信。

反贪污委员会6月22日宣布将要求法庭发出庭令，以便向41个团体和个人追讨2.7亿令吉（约9000万新元）的一马公司资金。这笔资金中的78.5%或2.12亿令吉将向巫统全国各区部追讨。

巫统总秘书安努亚周四在推特表示，当局指巫统收取一马公司资金，巫统将传召目前身在希盟的慕尤丁及沙菲益了解此事。他说。这是因为慕尤丁曾担任巫统管理委员会主席，沙菲益则是委员会的其中一名成员。巫统管理委员会负责管理巫统的财务往来等日常事务。“我们（巫统）可能被迫要求他们解释当时这笔款项的出入。”

