林冠英：慕尤丁没拿一马公司资金

（早报讯） 马来西亚财政部长林冠英表示，一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）资金并未流入慕尤丁、沙菲益或吉打州务大臣慕克力等人的私人银行户头。



反对党民政党主席刘华才周三提醒林冠英也该向慕尤丁、慕克力及沙菲益等人追讨一马公司资金，而别只将矛头对准槟城的媒体组织。林冠英周四出席财政部举办的首场“2020年财政预算案谘询活动”后受询时表示，刘华才的建议不合逻辑。“一马公司的钱有进入他们的私人户头吗？”

亲国阵的一个马来西亚槟州福利俱乐部2013年大选期间曾捐款给当地多个非政府组织捐献。槟城报界俱乐部、槟城中文报记者及摄影记者协会（槟记协）及北马记者职工会等三个媒体组织各获5万令吉捐款。槟城中文报记者及摄影记者协会2015年12月底将5万令吉转而捐助两个慈善团体。此事引起时任槟州首席部长林冠英不满，他曾多次促请这三个媒体组织退还相关捐款，并自认因此与当地中文报章交恶。

林冠英周三与周四也多次促请这些媒体组织退还一马公司资金。他说：“这只是（反贪会的）初步名单， 还有名单还未公布。我们也知道有一个名字没出现在名单，即槟城中文报记者及摄影记者协会。它虽然没在名单内，但我们知道有这名字。我不要多说，交由反贪会处理。”