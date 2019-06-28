像粘扣的特殊蛋白质 未来有助精准抗癌

（早报讯）美国麻省理工学院研究人员发现一种特殊蛋白质能像“肿瘤粘扣”一样，把具有抗癌作用的细胞因子“粘”在肿瘤组织中，提升抗癌效果，未来有望在此基础上开发新型的精准抗癌疗法。

发表在美国《科学·转化医学》杂志上的这项研究显示，一种名为光蛋白聚糖的蛋白质可以像尼龙粘扣一样，将细胞因子“限制”在实体肿瘤组织中，延长其杀灭肿瘤的时间，降低其对健康组织的伤害。

新华社报道，细胞因子是免疫细胞释放的蛋白质，与其他免疫疗法联用有抗癌作用，但它会同时杀灭肿瘤组织和正常身体组织。此前肿瘤学家尝试将细胞因子直接注入肿瘤中，但这种蛋白质会在数分钟后“溢”出。

研究人员选择了“白介素-2”和“白介素-12”这两种可以激发免疫细胞反应的细胞因子，将它们注入小鼠的黑色素瘤中。结果显示，单用细胞因子治疗，小鼠无法存活；将细胞因子与其他免疫疗法联用，小鼠存活率略有提升；使用结合有光蛋白聚糖的细胞因子并与其他免疫疗法联用，超过九成的小鼠存活下来。

论文作者穆明说，这些联用疗法具有协同作用，再加上光蛋白聚糖的助攻，可以全面发挥联用疗法的效用。研究团队下一步计划尝试将这种“肿瘤粘扣”应用于其他抗癌疗法中。