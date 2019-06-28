悉尼斥资百万推动夜间经济发展

（早报讯）澳大利亚悉尼市政府将进一步拨款逾21万澳元（19.90万新元）深入推进更多本土小型企业和现场音乐演出场所在夜晚的经营与发展。自2017年9月以来，悉尼市政府已斥资100多万澳元（94.77万新元），以夜间经济多样化奖助金和现场音乐与表演奖助金两项拨款形式，扶持了50多家企业在夜晚的经营管理。

中国新闻社报道，最新一轮拨款将为环形码头的Mary’s Underground爵士酒吧、南城沙利山地区Doveand Olive酒馆以及马丁广场拱廊购物中心Courtesy of the Artist珠宝店等10家本土企业提供经费和支持。悉尼市政府将为这10家企业分别拨款，最高可达3万澳元，用于开展新颖的夜晚活动，或改进自身音响系统、舞台等演出设备。

悉尼市长克罗芙·摩尔28日指出，这是市政府为企业伸出援助之手的切实之举，为悉尼夜间经济的蓬勃发展做出贡献。她说：“夜间经济的发展决定了悉尼的未来—为5000家企业创造了3.5万个岗位，每年为新南威尔士州经济创赢40多亿澳元。”

自设立夜间经济多样化和现场音乐与表演这两项企业发展奖助金项目以来，已有50多家悉尼企业直接受益，有能力开展新的夜晚经营项目，还有些企业对自身硬件进行了必要的提升。奖助金面向公益和营利单位开放。悉尼市政府鼓励零售商、非售酒商业场所及非传统企业所组织的活动和项目申请拨款。