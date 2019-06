【G20】习特会消息

【1700】特朗普在记者会被问道,中美应该如何看待对方,到底是战略伙伴、竞争对手或敌人时说:“我想我们是战略伙伴(strategic partners),我们可以相互帮助。”他说:“如果最后有一个对的协议,我们对彼此都非常棒(we can be great to each other)。”

【1640】中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙在媒体吹风会上表示,这次峰会取得了很多积极成果,中方对此予以积极评价。峰会的成果有利于提振国际社会对多边主义的信心。

【1610】针对美国总统特朗普表示将同意美国企业继续出售科技产品给华为,中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙回应称,“如果美方说到做到的话,我们是欢迎的”。 ​​​​

【1550】特朗普说,美国希望有更多中国学生到美国留学,也将让他们毕业后留下并获得绿卡。

【1520】特朗普在习特会后的记者会上说,他和习近平探讨了有关华为的课题。并同意美国企业继续出售科技产品给华为。针对美国是否会放弃寻求引渡孟晚舟,特朗普说,他和习近平没有谈到这起案件。

【1500】美国总统特朗普在习特会后的记者会上说,中美两国将继续贸易磋商,而美国现阶段不会对总值3500亿美元(4700亿新元)的中国商品征收关税,强调“双方已同意保持目前的税率”。

【1350】新华社引述美国总统特朗普说:“中国有很多非常优秀的学生。我一直欢迎中国留学生来美国留学。”“我对中国没有敌意,希望两国关系越来越好。我珍视同习近平主席保持良好的关系,愿意和中国加强合作。”

【1340】 美国总统特朗普在习特会后,与土耳其总统埃尔多安会晤。他告诉埃尔多安,习特会好于他的预期。

【1230】 中国国家主席习近平与美国总统特朗普已同意重启贸易磋商,美国表示不再对中国出口的产品加征新关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

【1210】 中国国家主席习近平已于日本时间今天下午1时,结束与美国总统特朗普的会见,会见时长80分钟。

【1205】 根据白宫方面安排,美国总统特朗普预计将在当地时间今天下午3时25分(新加坡时间下午2时25分)在大阪帝国大酒店(Imperial Hotel) 会见各国媒体,他预计将在这场记者会上介绍习特会情况。

【1203】 美国总统特朗普在日本时间早上11时47分与中国国家主席习近平一同步入会议室,展开双边会谈。两人握手问候,并让媒体拍照留念。

两人随后坐下展开会谈。特朗普与他的官员就坐在会议室的左边,而习近平与中国官员们则坐在右边。

美国官员座位依序为:斯卡维诺(白宫社交媒体主管、Dan Scavino)、库什纳(特朗普女婿、Jared Kushner)、莱特希泽、罗斯(商务部长、Wilbur Ross)、蓬佩奥、姆努钦、马尔瓦尼(白宫代理办公厅主任、John Mulvaney)、博尔顿、伊万卡(特朗普女儿)、纳瓦罗(白宫贸易与制造业政策办公室主任、Peter Navarro)

【1140】 美国总统特朗普今早在习特会上说,美国对于与中国达成贸易协议抱持“完全开放”的心态,并称达成公平贸易协议将是“历史性”的。

【1120】中国国家主席习近平说,回顾建交以来的40年,国际形势和中美关系都发生了巨大变化,但一个基本的事实始终未变,那就是:中美合则两利、斗则俱伤,合作比摩擦好,对话比对抗好。

【11:00】 中国国家主席习近平当地时间今早11时50分许(新加坡时间10时50分左右),在日本大阪国际会展中心会见美国总统特朗普。更多有关消息请点击链接。

【10:50】 美国有线电视新闻网(CNN)引述美国官员称,预计中美贸易分歧在本周不会达成最终协议,但双方比较可能达成停火协议,避免引发新一轮关税措施。

【10:45】美国总统特朗普今早披露,他将在与中国国家主席习近平的会晤中讨论华为问题。

【10:36】 中国国家主席习近平即将在日本大阪会见美国总统特朗普。从央视画面所见,会场放置一场长桌。