【图集】习近平特朗普会晤现场

中国国家主席习近平当地时间今早11时50分许（新加坡时间10时50分左右），在日本大阪国际会展中心会见美国总统特朗普；双方于日本时间今天下午1时（新加坡时间12时左右）结束会见，会见时长80分钟。

据新华社报道，习近平和特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，美国表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

中国国家主席习近平与美国总统特朗普今早在日本大阪国际会展中心会见。（法新社）

中国国家主席习近平与美国总统特朗普今早在日本大阪国际会展中心会见。图为中国国家主席习近平。（法新社）

中美两国领导人今早举行双边会晤。图为在场的美国官员（左至右）：白宫高级顾问库什纳（Jared Kushner）、贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）、国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、总统特朗普、白宫代理办公厅主任马尔瓦尼（John Mulvaney）、国家安全顾问博尔顿（John Bolton）、白宫高级顾问伊万卡（Ivanka Trump）等。（法新社）

中美两国领导人今早举行双边会晤。图为在场的中国官员：中国国家主席习近平、国务院副总理刘鹤、外交部长王毅、中央办公厅主任丁薛祥等。（法新社）

中美两国领导人今早举行双边会晤。图为在场工作人员和大批记者。（法新社）