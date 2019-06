美国总统特朗普形容,中美是战略伙伴,两国能相互帮助。

特朗普在记者会被问道,中美应该如何看待对方,到底是战略伙伴、竞争对手或敌人时说:“我想我们是战略伙伴(strategic partners),我们可以相互帮助。”

他说:“如果最后有一个对的协议,我们对彼此都非常棒(we can be great to each other)。”

特朗普补充:“如果中国可以开放,就会是全球最大的市场,现在中国没有对美国开放,我们却对中国开放,不应该是这样。”

(记者是《联合早报》上海特派员,日本大阪报道)