2014至2018年 平均每天一移民儿童死亡或失踪

（早报讯） 国际移民组织全球移民数据分析中心28日发布的报告指出，全球需要优化有关移民死亡和失踪的数据，尤其应关注失踪移民儿童。

国际移民组织今年发布的报告《致命旅途4》着重关注失踪移民儿童。数据显示，在2014年到2018年期间，全球有3万2000多人在移民途中死亡或失踪，这当中近1600个是儿童，平均每天有一个孩子遇难，还有很多类似的事件没有记录。

联合国新闻中心说，报告强调了移徙中的儿童面临的脆弱性、各国对移徙中死亡和失踪儿童负有的法律义务，以及针对这一敏感问题的研究的伦理考量。

报告指出，全球越来越多的儿童面临风险，但通常很难将失踪移民数据按照年龄进行分类。该报告还指出了为改善失踪移民儿童数据应采取的措施，以帮助预防未来发生悲剧。

国际移民组织的研究人员指出，由于一些死亡事件没有记录在案，全球移民死亡人数可能低估了。研究也显示，在2017年至2018年间，死亡人数从6280人骤降至4734人，这主要是因为通过中部地中海路线抵达欧洲的移民减少了，记录的从北非地区穿越地中海抵达意大利的人数从14万4000多人降至不到4万6000人。

然而，通过这一路线移徙的死亡风险增加了。报告指出，死亡率可以通过若干方法来计算。但最保守的估计都显示，2018年，每35名通过中部地中海路线移徙的人中就有一人死亡，2017年这一比例是50比1。同时，越来越多的移民通过西部地中海路线进入欧洲，记录的通过该路径抵达西班牙的移民人数从2017年的224人激增至2018年的811人。