韩国计划度假者 七成今夏选择国内游

（早报讯）韩国文化体育观光部和韩国观光公社发布的一项调查结果显示，约48.2%的韩国人今夏有度假计划，其中近七成计划在国内旅游。

韩国联合通讯社报道，上述两家机构近日针对1500名韩国人进行了今夏度假计划的相关调查。具体来看，有度假计划者中69.8%的应答者计划在国内旅游，4.9%计划除了国内还去国外旅游。从国内旅游地来看，江原道占比最高，为30.6%。其次是济州（17%）、庆尚南道（13.4%）和全罗南道（10.9%）。

这份于28日发布的调查报告指出，从度假时间来看，选择7月底8月初（9.5%）出发的受访者最多，占25.5%。此外，7%选择7月上旬，6.9%选择7月中下旬出发。平均旅游时间约3.7天。选择度假3天的受访者最多，其后依次为4天、2天和7天以上。

从开支预算来看，20万韩元（约237新元）-30万韩元占比最高，为29.3%，其次是10-20万韩元（26.7%），30-50万韩元（21.4%）和50-100万韩元（12.2%），均值26.8万韩元。在旅游交通工具和住宿问项中，选择自驾游（71.9%）和度假屋（37.8%）的应答者最多。