世界气象组织：2015-2019很可能是史上最热五年

（早报讯）世界气象组织（WMO）说，2015年至2019年很可能成为有气温记录以来的最热五年。

世界气象组织周五（28日）发表声明说，在刚过去的四年是有记录以来最热的四年。这种全球变暖趋势在2019年延续，没有减弱迹象。今年前五个月的气温是有记录以来同期气温的第三高。今年5月的南极海冰面积是有记录以来的最小值，而北极海冰面积则是有记录以来的第二小值。

世界气象组织还指，全球温室气体的浓度仍在不断升高，二氧化碳能够在空气和海洋中存在数百年之久，持续导致气温升高和海洋酸化。

新华社报道，世界气象组织秘书长塔拉斯说，地球上一次出现如此高浓度的二氧化碳还是在300万至500万年前，当时的气温比现在高出2至3摄氏度，海平面也比现在高出10米至20米。

欧洲正经历今年第一次热浪，许多地方白天和夜间气温都创下6月同期纪录。法国南部许多地区近期气温高达40摄氏度左右，法国气象部门在多个地区发出级别最高的红色警报；西班牙北部多地也高达40摄氏度并触发红色警报，同时由于加泰罗尼亚野火肆虐，野火风险极高；在德国，51个观测站录下6月温度新纪录，而瑞士超过一半的观测站26日也测量到新的6月温度纪录。

世界气象组织说，此次欧洲遭受的热浪属于今年早些时候在澳大利亚、印度、巴基斯坦及中东部分地区发生的极端高温事件的延续，预计今年夏天北半球会出现更多热浪。

据世界气象组织估计，2000年至2016年间，全球遭热浪侵袭的人数增加了1.26亿。而城市化让问题加剧，由此造成的健康风险包括中暑、脱水、心血管疾病等。塔拉斯说，我们越来越多地听到“气候紧急状态”这个词，这已不仅仅是气候问题。