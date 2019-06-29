苹果公司将把Mac Pro生产转移到中国

（早报讯）知情人士透露，美国苹果公司将在中国生产新款Mac Pro电脑，而这是该公司目前唯一一种在美国境内组装生产的主要设备。

彭博社引述不愿具名的知情人士说，苹果将委托广达生产这款售价6000美元（8121新元）的台式电脑，并加大上海附近一家工厂的产量。《华尔街日报》周五早些时候报道了苹果转移制造工作的消息。

目前中国和美国正在进行一场贸易战，特朗普政府对中国制造的商品征收了数十亿美元的关税，并威胁对更多商品征税，其中将涉及苹果的产品。

苹果公司发布的声明说： “与我们所有产品一样，新款Mac Pro在加利福尼亚州研发设计，使用来自多国的零部件，包括美国……我们很自豪能够支持美国30个州的制造企业，去年我们向美国9000多家供应商采购了600亿美元的货品。我们的投资和创新支持200万个美国就业岗位。最终装配只是制造过程的一部分。”

据《华尔街日报》报道，广达的工厂靠近亚洲地区的其他苹果供应商，在这里生产Mac Pro将使苹果享有较低的运输成本，而不是将零部件运往美国。

2013年，苹果公司首席执行官蒂姆·库克展示了该公司在得克萨斯州奥斯汀生产的Mac Pro，是该公司投入1亿美元的“美国制造”举措之一。苹果公司去年年底宣布将投入10亿美元扩张奥斯汀的业务，增加一个新的员工园区。

但Mac Pro遇到生产问题，减缓了制造速度，并限制了苹果满足需求的能力。三年后，彭博援引知情人士报道称，一些苹果工程师提出了生产业务转到亚洲的可能性，因为亚洲成本更便宜、制造商拥有制造重要产品所需的技能。

Mac Pro是苹果产量最低的产品，但生产地点决策出现在一个特别敏感的时间。一年多来，苹果避免因美中贸易战而遭遇重大损失，部分归功于库克在白宫的魅力攻势。但美国拟议的最新一轮关税包括手机，而苹果公司最重要的产品iPhone几乎完全在中国制造。笔记本电脑和平板电脑也可能加征25%的进口关税。

苹果公司在美国设计和销售其大部分产品，但组装工作在中国进行。这使其成为最受关税影响的公司之一。日本经济新闻最近报道称，苹果公司可能也在评估将部分生产工作从中国转移到亚洲其他地区。