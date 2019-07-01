朝中社：朝美首脑对板门店会谈结果“极为满意”

（早报讯）美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩6月30日在板门店举行第三次特金会。朝中社周一（7月1日）报道，朝美两国领导人对此次会谈的结果表示“极为满意”，双方同意“重启并积极推进建设性对话”。

报道说，朝美领导人进行了单独会谈以及有朝鲜外长李勇浩和美国国务卿蓬佩奥共同参加的会谈。报道说，“两国领导人同意今后将继续密切联系，为朝鲜半岛无核化和发展朝美关系开启新的突破口，重启并积极推进建设性对话”。

新华社引述朝中社的报道称，金正恩应特朗普提议，在板门店进行了此次“历史性”“闪电式”会面，这是“超越历史的世纪会面”，因两国领导人的“果敢决断”，此次会面成为相互仇视的两国创造史无前例信赖关系的“惊人事件”。

6月30日下午，金正恩与特朗普在板门店会面，这是自2018年6月新加坡和2019年2月越南河内以来，朝美两国领导人的第三次会面，双方在朝韩军事分界线前进行历史性握手，特朗普作为在任美国总统首次踏上朝鲜领土并作短暂停留，二人随后一同进入板门店韩方一侧，同韩国总统文在寅会面，朝美双方还在板门店韩方一侧的“自由之家”举行了近一小时的会谈。特朗普会谈后对媒体表示，美朝双方将在未来两三周重启工作对话。