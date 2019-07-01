韩朝非军事区不明飞行器证实为鸟群

（早报讯）韩朝非军事区出现不明飞行器，当局经证实后表示不明航迹非无人机，而是鸟群。

韩联社报道，韩国联合参谋本部1日表示，韩军雷达当天下午1时许在韩朝非军事区（DMZ）一带捕捉到不明飞行器的航迹。

据悉，该飞行器在飞入韩朝《九一九军事协议》规定的禁飞区以南上空时被发现。军方有关人士称，韩军在1.5万英尺（4.5公里）上空捕捉到上述航迹。另一军方人士称，该航迹与直升机相似，但不能准确辨认。军方紧急出动直升机和战斗机进行应对。

当局下午证实，雷达捕捉到的不明身份航迹的主体是鸟群。