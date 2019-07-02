新研究：补充特定肠道细菌能治疗食物过敏

（早报讯）英国《自然·医学》杂志发表的一项研究结果显示，食物过敏与肠道微生物组成有关，肠道中某些特定细菌可保护人类免受食物过敏的烦扰。

近年来食物过敏在全球发病率不断攀升。单在美国，平均每3分钟就有一人因食物过敏被送往急诊室，目前主要依靠远离过敏原来避免发病。

新华社报道，新研究的共同高级作者、美国布里格姆妇科医院病理科的琳恩·布丽说，这项研究“代表食物过敏的疗法将发生巨大变化”。

布里格姆妇科医院和美国波士顿儿童医院等机构研究人员首先以56名食物过敏的婴儿和98名不过敏的健康婴儿为对象，定期收集他们的大便样品，并利用计算方法分析对比两组便样中微生物种类差异，从成百上千种肠道细菌中找出可保护婴儿免于食物过敏的特定菌种。

在此基础上，研究人员开发出两个具有保护效果的“菌群配方”，每个“配方”由五至六种梭菌或拟杆菌组成，它们都来自健康婴儿肠道。动物实验显示，给鸡蛋过敏的小鼠口服任一“配方”均可抑制它们的过敏反应，而口服其他种类肠道细菌起不到同样效果。

研究人员认为，了解与过敏相关的微生物及其靶向目标，有助于寻找更好的过敏诊断和治疗方法。尤其对于食物过敏，这项研究有望发展为可靠的治疗方法，将来可用于人类患者。