马国议员不满新加坡“控制”香蕉岛灯塔

（早报讯）巫统笨珍区国会议员阿末马斯兰不满新加坡“控制”笨珍外海香蕉岛上的灯塔，并质问联邦政府是否计划与新加坡谈判以取回灯塔管理权。马国外交部则指新加坡是根据一份百多年前的协议而管理这座灯塔。

据“当今大马”报道，阿末马斯兰在国会表示，新加坡当局1914年在香蕉岛建立灯塔，如今依然负责维修灯塔、前往灯塔的道路及香蕉岛。“即使香蕉岛属于马来西亚。”他说：“新加坡要管理和拥有灯塔到什么时候？政府可有计划与新加坡谈判拿回灯塔，不必再由新加坡管理它？”

外交部副部长马祖基答询时说，新加坡是根据当年与柔佛苏丹的协议而管理香蕉岛灯塔。“这份协议至今仍然有效。”

根据资料，英国政府当年为了确保马六甲海峡航道安全，指示海峡殖民地政府1885年2月致函柔佛苏丹阿布巴卡，要求在香蕉岛兴建灯塔及铺设通往灯塔的道路。阿布巴卡同意了，过后再由继位的苏丹依布拉欣与海峡殖民地政府在1900年10月6日签署协议。

根据协议，建造灯塔的土地面积为0.809公顷，另有0.404公顷土地用来铺设通往灯塔的道路。协定规定，一旦新加坡停止或无法管理及维修灯塔，马来西亚将可接手。不过新加坡百余年来对这座灯塔的管理从不间断。