欧盟新一届领袖出炉 对英脱欧立场不变

（早报讯） 欧盟领袖打破三天来的僵局，周二选出新一届领袖。德国防长冯德莱恩将接替现任主席容克，成为新一届欧洲委员会执行委员会主席。现任欧洲理事会主席图斯克表示，新一届领袖将不会改变对英国的脱欧立场。

图斯克表示，他绝对相信新一届领袖在处理未来与英国的关系上，将会如现届领袖一样贯彻如一。

除了莱恩未来五年需肩负欧盟重任，比利时首相米歇尔将成为欧洲理事会主席，而国际货币基金组织总裁拉加德则出任欧洲央行行长。欧盟外交政策主席由西班牙外交部长博雷利顶上，意味他将要代表欧盟负责处理伊朗核问题。