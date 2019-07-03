马前总检察长批评希盟又想争白礁主权

（早报讯）马来西亚希盟政府传出当局有意继续通过国际法庭争取白礁主权后，前总检察长阿班迪随即抨击首相马哈迪去年片面撤回相关法律程序，早把事情“搞砸了”。

阿班迪周二在面簿表示，总检察署律师团队去年5月原本准备到国际法庭争取白礁主权，但希盟政府上台后，却突然撤回相关的司法审核申请。

阿班迪指马哈迪当时并未咨询总检察署或内阁，就专断的下令撤回相关司法审核申请，结果导致马来西亚“永远失去白礁”。“国际法庭当时择定2018年6月11日聆审相关申请。我当时是总检察长并正受命放假。马哈迪当时并未咨询我或内阁，就决定撤回案件。”

新马两国1979年开始争议白礁主权，两国2003同意将此案提交海牙国际法庭。国际法庭2008年把白礁主权判给新加坡，白礁附近海域的中岩礁主权则判给马国，南礁主权则没有明确判决。马国2017年2月和6月向国际法庭提出复核申请和要求法院对原判做出法律诠释，国际法庭原去年6月聆审。

希盟政府去年5月上台后，5月28日就正式通知国际法庭终止之前启动的法律程序，同时不再针对白礁主权归新加坡的裁决提出异议。换句话说，国际法庭2008年5月23日作出的白礁主权归新加坡的裁决将保持不变，马来西亚未来也无法再通过国际法庭推翻原判。