朝指美一边要求谈判 一边执意采取敌意行动

（早报讯）朝鲜常驻联合国代表团指责美国对朝鲜“一再执意采取敌意行动”，指美国将制裁看成“解决所有问题的灵丹妙药”。

路透社报道，朝鲜代表团在声明中表示，美方指责平壤方面违反成品油进口限制，并于6月29日同法国、德国和英国共同向联合国所有成员国致信，呼吁对朝鲜实施制裁，朝方据此作出上述回应。

声明称，“令人不能忽视的事实是，美国常驻联合国代表团在国务院的指示下搞这种联名信游戏，恰好是在特朗普总统提议举行峰会的同一天。”

上周，美国总统特朗普成为第一位踏上朝鲜领土的在任美国总统，他于出席20国集团峰会后抵韩国，在朝韩边境的非军事区同朝鲜领导人金正恩会晤，并同意重启之前陷入停滞的朝核谈判。

朝鲜驻联合国代表团称，这封6月29日致联合国成员国的联名信“说明了美国实际上对朝鲜采取越来越坚决敌意行动的事实，尽管联名信说到了朝美对话。”

在几十个盟友的支持下，美国上月对联合国安理会的一个制裁委员会称，朝鲜违反了联合国在2017年12月开始实施的每年50万桶的石油进口限制，主要通过海上船舶间的转运。



朝鲜驻联合国代表团称，“美国继续痴迷于对朝鲜实施制裁和施压是非常荒唐的，将制裁看成解决所有问题的灵丹妙药。”