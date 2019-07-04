马国将采取措施减缓出入境交通拥堵

（早报讯）马来西亚将采取一系列措施，减缓马国出入境的交通拥堵。

《海峡时报》引述马来西亚官方媒体《马新社》报道，这些措施是马国内阁委员会于周三（7月3日）就国家边境和检查会议上所做出的决定。该会议是由马国副首相及人民公正党主席旺阿兹莎主持。

根据副总理办公室的一份声明，会议意识到苏丹依斯干达移民与检疫设施（Sultan Iskandar CIQ）和第二通道的拥堵和管理挑战，并就所需的基础设施和系统改善达成了一致决定。

旺阿兹莎表示，马国短期内将在第二通道重新启用“马来西亚自动通关系统”（MACS），缓解拥堵情况。她说，在价值900万令吉（300万新元）的MACS今年12月采购招标完成之前，当局将调派一些关卡职员到较繁忙的柜台协助。

声明指出，委员会在会议的其他决定包括开放汽车禁区车道，使过关的交通可转至周围车道的反方向，缓解拥堵。当局也将在早上7点至早上8点实施强制性加班次，并启用摩托车MBike自动通关系统的所有柜台。

长远来看，会议还决定增加离开马来西亚摩托车MBike柜台的数量，实施对外出游客的生物识别豁免，以及填补99％的入境事务处职位。

马国也将并寻求新吗双边合作，让出入境者只需一次通关。