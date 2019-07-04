Jim Beam威士忌仓库遭雷击 4万5000桶烈酒烧毁

（早报讯）美国著名商金宾（Jim Beam）威士忌公司位于肯塔基州的仓库因遭闪电击中发生火灾，4万5000桶，超过700万升的烈酒付之一炬。

法新社报道，这起火灾于3日凌晨在美国肯塔基州储藏波本威士忌原料桶的一个仓库发生。子公司宾三得利事发在推特上发表声明，指被大火销毁的仓库中包含了4万5000桶的Jim Beam威士忌。

“火灾没有导致任何人受伤，初步报告显示火灾是因闪电造成。”

据报道，被烧毁的威士忌量是该公司肯塔基州仓库中约330万桶的一小部分，事故估计不应影响供应。