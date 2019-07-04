骗徒戴硅胶面具假冒法国部长 骗取逾亿新元

（早报讯）拥有法国和以色列双重国籍的骗子希克利（Gilbert Chikli）专向有钱人下手，自2015年起，他利用硅胶面具假扮当时的法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian），在两年内成功骗取8000万欧元（1亿2249万新元），后来在2017年8月前往乌克兰时遭逮捕，引渡到法国接受审判入狱。

《星岛日报》报道，希克利2015年假冒法国企业的行政总裁而被判诈骗罪成，但当时他正身处以色列，当局拒绝将希克利引渡至法国。希克利之后伪装成法国时任国防部长、现任外长勒德里昂。警方相信希克利并非单独犯案。他专向有钱人下手，受害者包括伊斯玛仪派领袖阿迦汗（Aga Khan）和马尔戈酒庄（Château Margaux）的主人等。

希克利要求受害者在金钱上协助政府支付赎金，拯救在中东被极端分子胁持为人质的记者。由于法国并不会公开向绑匪支付赎金，骗徒声称能保证款项不会被追踪得到，并要求对方将资金存入中国的银行户头。

起初，骗徒致电受害者，自称是勒德里昂的幕僚，负责安排受害者与“部长”通话。“部长”甚至会与受害者进行视像通话，“部长”不但声线要迫真，亦要模仿外貌，于是他会戴上特製硅胶面具，务求成功骗过受害者。骗徒们也会将背景佈置成勒德里昂的办公室，安置国旗和时任总统奥朗德（Francois Hollande）的照片。

勒德里昂的律师梅耶（Delphine Meillet）指，骗徒总共骗取8000万欧元，一半以上的金额来自一名土耳其商人，而阿迦汗则被骗取1800万欧元。

其中亦有人未误堕骗局。骗徒曾联络塞内加尔总统萨勒（Macky Sall），假“部长”用法语的礼貌用语“您”（vous）来称呼萨勒，但事实上勒德里昂和萨勒是深交，私下只会用一般用语“你”（tu）来称呼对方。萨勒因而起疑心，未有招致损失。

2017年8月，希克利前往乌克兰时，当地警方应法国要求拒捕希克利，最终引渡至法国，即时入狱就诈骗罪服刑。