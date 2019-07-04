日本限制出口 韩国或诉诸世贸组织

（早报讯）韩国青瓦台4日表示，将积极谋求应对日本对韩限制出口措施的外交手段，其中包括诉诸世贸组织和向国际社会申明日方做法的不正当性。

中国通讯社引述韩国联合通讯社的报道说，政府对日本限制出口举措持慎重应对态度，此次动员一切可用的外交手段发起反制，两国贸易纠纷将如何发展备受瞩目。

国家安全保障会议（NSC）常委当天就此开会，青瓦台在会后发布上述结果。青瓦台表示，常任委员一致认为近期日本政府对韩国采取的限制出口措施是公然违反世贸组织规则和国际法的政治报复，强调将通过外交方式力促日方撤回该措施。

青瓦台高层在会后向记者表示，常委会上提及的外交应对方案包括诉诸世贸组织等。

分析认为，青瓦台当天反复提及这一方针意味着政府诉诸世贸组织的方案实施将进一步提速。

据悉，常委会将日方此次措施定性为“报复措施”，理由是日本首相安倍3日在参加日本NHK电视台直播的党首辩论会时称韩方不守约，因此无法继续采取优惠措施。

据日本共同社报道，日本内阁副秘书长西村康稔在4日的记者会上，就韩国反对日本政府加强出口管制一事称“这是依据世界贸易组织（WTO）规则采取的措施”，强调并非韩方所指出的违反WTO规则。

韩方认为日方此举是针对被征劳工问题的“明显的报复措施”，但西村反驳称这无非是出于是否可能转用于军事等安全保障方面的理由所采取的措施。他指出，这样的出口管理制度“由各国在独立评估对方国家（是否可靠等）的基础上加以运用”，认为日方的做法没有问题。