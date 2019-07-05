美国煤炭大亨巴哈马坠机死

（早报讯）美国煤炭大亨、亿万富翁克里斯·克莱因（Chris Cline）在巴哈马群岛坠机身亡，机上另有六人遇难。

英国每日邮报报道，被彭博社誉为“新煤王”的克莱因周四（4日）在他61岁生日前一天，搭乘直升机返回美国佛罗里达州劳德代尔堡。直升机途中在巴哈马海岸附近坠入大西洋，机上七人全部遇难。据报道，遇难者中还包括他的女儿。

西弗吉尼亚州州长贾斯蒂斯在推特上证实了克莱因的死讯。他在推特上写道：“今天我们失去了一个西弗州的超级明星，我失去了一个非常亲密的朋友”。

巴哈马旅游和航空部长迪尼西奥·达奎拉告诉当地媒体：“我们已经确定了飞机的坠毁位置。有大概七人在坠毁的飞机上，但是我们还不能确认”，“首先，我们会去直升机那里寻找遇难者，并开始调查。”

克莱因大学辍学后开始为当时是一个煤矿小包工头的父亲工作，逐步发展成为煤炭业内巨头之一。克莱因于1990年首次成立了克莱因集团。

据报道，该公司在全美范围内经营着许多煤矿。克莱因被美媒认为是振兴伊利诺斯州煤炭工业的带头人。他的公司在伊利诺斯州和阿巴拉契亚北部拥有超过30亿吨的煤炭储量。彭博社曾称他为“新煤王”。

克莱因身价约19亿美元，曾与老虎伍兹的前妻传出过绯闻。他也是美国总统特朗普的支持者之一。据报道，克莱因曾向特朗普总统就职典礼一次性捐赠了100万美元。