博尔顿：英扣伊朗油轮“是个好消息”

（早报讯）美国国家安全顾问博尔顿表示，英国皇家海军在直布罗陀扣押伊朗油轮“是个好消息”。

中通社报道，伊朗外交部此前向英国驻德黑兰大使迈克伊尔提出坚决抗议，要求释放在直布罗陀遭扣押的伊朗油轮。伊朗外交部发言人穆萨维指出，德黑兰认为以欧盟制裁为由在直布罗陀扣押该国油轮不可接受，因为欧盟制裁没有在联合国系列决议的基础上实施。

博尔顿在推特写道，美国及其盟友将继续干预德黑兰和大马士革政府的贸易往来。他称：“Grace 1号油轮载运伊朗石油前往叙利亚途中遭到英国扣押，这是个好消息。”

7月4日，英国皇家海军在海外属地直布罗陀扣押一艘伊朗油轮，因该艘油轮试图向叙利亚运送石油，违反欧盟和美国的制裁令。直布罗陀首席部长皮卡尔多说，根据获取的情报，Grace 1号油轮违反了欧盟对叙利亚的制裁，因此按照美国的请求予以扣押。

直布罗陀当局指，有证据显示油轮正运送伊朗原油到叙利亚的巴尼亚斯炼油厂，当地执法人员在约三十名英国皇家海军陆战队协助下，登上运油轮调查，及后将其扣押。

据伊朗国家电视台4日报道称，伊朗外交部发言人穆萨维表示，扣押伊朗油轮的行径是在美国政府主导下的非法举措，这将加剧地区紧张局势。穆萨维表示，伊方已将就此行径的抗议转达给了美方。