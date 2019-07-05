英智库警告 美国作战系统极易受到网络攻击

（早报讯）英国智库“查塔姆研究所”（Chatham House）近日警告说，美国及北约组织的指挥和控制系统因严重依赖商业卫星系统传送关键使命数据，因此极易受到网络攻击，造成战略武器系统混乱，损害威慑能力。

美国之音报道，查塔姆研究近日发布的研究数据表示，美国及北约严重依赖卫星系统指挥现代战争，而这可成为敌人谋划攻击的致命弱点。报告指出，所谓的敌人并非是伊朗，而是与美国关系日益紧张的中国和俄罗斯。

美国福布斯网站7月5日报道说，一份为美军参谋长联席会议准备的报告显示，美国未能有效处理俄罗斯不断增加的影响，构成严重的国家安全威胁。

另外，中国采取的进攻性网络战略以及国家资助的黑客也一直是美中贸易及安全冲突的隐患。

查塔姆研究所表示，由于中国和俄罗斯都极为重视电子战、网络攻击以及电磁战空间，两国都聚焦如何防止对手以卫星为基础的通讯系统发挥操作效率。因此，这两个国家是极有可能致力于摧毁美国及北约使用的卫星网络的敌方。

查塔姆研究所还警告说，对军事系统的网络攻击还可对美国及北约的战略军事及政治决策产生瘫痪性的影响，使二者容易受到俄罗斯及中国的信息战及骗诈行为的影响。

为应对这一局面，特朗普政府成立的最新军种太空军明年将会进入实战操作阶段。